Эксперты подтвердили высокий рейтинг страховой компании ВСК
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности Страхового Дома ВСК на уровне ruАА
Страховой портфель компании ВСК высоко диверсифицировали по видам, клиентской базе и географии деятельности. Темпы прироста премий составили 6,1% за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эксперты охарактеризовали финансовый результат компании высокими показателями рентабельности собственных средств — 27%, а также инвестиций — 8,3%. Показатели текущей ликвидности [способности объекта быть быстро реализованным по актуальной цене — Юга.ру] и уточненной страховой ликвидности-нетто компании находятся на высоком уровне. В числе позитивных факторов также отметили высокое отклонение маржи платежеспособности от норматива и значительный запас свободного капитала (115,2% и 103,5% соответственно).
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Кроме того, доля высоколиквидных вложений в объекты с условным рейтинговым классом ruА- и выше составила 57,7% от активов. Инвестиционный портфель [совокупность ценных бумаг и других активов — Юга.ру] компании представили в основном депозитами в банках с высокими кредитными рейтингами, государственными ценными бумагами, высоколиквидными ценными бумагами ведущих эмитентов.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» также отметило качество перестраховочной защиты как высокое. За первое полугодие 2019 года более 97% взносов, переданных в перестрахование, пришлось на компании с условным рейтинговым классом ruA и выше.
«Подтверждение рейтинга отражает высокий профессионализм команды ВСК, стабильность и качество нашей системы управления и риск-менеджмента. Мы продолжаем цифровизацию наших бизнес-процессов, внедряем инновационные решения, формируем комплексные предложения для наших клиентов, повышаем качество системы урегулирования убытков. Это основа нашей стратегии, позволяющая создавать уникальные для страховой отрасли продукты и быстро выводить их на рынок», — рассказал председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.
Напомним, крупнейшими видами страхования для ВСК являются страхование автокаско, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней, а также ДМС.
Как писали Юга.ру, в начале октября аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Страховому дому ВСК кредитный рейтинг АА(RU), прогноз «Стабильный».
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