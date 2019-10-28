Эксперты подтвердили высокий рейтинг страховой компании ВСК

Эксперты охарактеризовали финансовый результат компании высокими показателями рентабельности собственных средств — 27%, а также инвестиций — 8,3%. Показатели текущей ликвидности [способности объекта быть быстро реализованным по актуальной цене — Юга.ру] и уточненной страховой ликвидности-нетто компании находятся на высоком уровне. В числе позитивных факторов также отметили высокое отклонение маржи платежеспособности от норматива и значительный запас свободного капитала (115,2% и 103,5% соответственно).

Страховой портфель компании ВСК высоко диверсифицировали по видам, клиентской базе и географии деятельности. Темпы прироста премий составили 6,1% за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, доля высоколиквидных вложений в объекты с условным рейтинговым классом ruА- и выше составила 57,7% от активов. Инвестиционный портфель [совокупность ценных бумаг и других активов — Юга.ру] компании представили в основном депозитами в банках с высокими кредитными рейтингами, государственными ценными бумагами, высоколиквидными ценными бумагами ведущих эмитентов.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» также отметило качество перестраховочной защиты как высокое. За первое полугодие 2019 года более 97% взносов, переданных в перестрахование, пришлось на компании с условным рейтинговым классом ruA и выше.

«Подтверждение рейтинга отражает высокий профессионализм команды ВСК, стабильность и качество нашей системы управления и риск-менеджмента. Мы продолжаем цифровизацию наших бизнес-процессов, внедряем инновационные решения, формируем комплексные предложения для наших клиентов, повышаем качество системы урегулирования убытков. Это основа нашей стратегии, позволяющая создавать уникальные для страховой отрасли продукты и быстро выводить их на рынок», — рассказал председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

Напомним, крупнейшими видами страхования для ВСК являются страхование автокаско, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней, а также ДМС.