Краснодарская дочка «Роснефти» получила награды Минэнерго РФ за лучшую молодежную политику

ООО «РН-Краснодарнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», получило награды за лучшую молодежную политику в конкурсе, организованном Минэнерго

Минэнерго РФ проводит конкурс, чтобы стимулировать социальную политику организаций, выявлять и распространять лучшие практики тех компаний, которые активно ее развивают. Благодаря этому повышается качество условий труда работников, а также идет популяризация нефтегазовой отрасли.

Итоги конкурса подвели в Санкт-Петербурге в рамках IX Петербургского международного газового форума. В финале приняли участие 36 компаний отрасли. Главный приз за лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли получила компания «Роснефть».

Проект «Обеспечение квалифицированным персоналом ООО "РН-Краснодарнефтегаз"» в рамках реализации молодежной политики ПАО «НК «Роснефть» был удостоен сразу двух номинаций: «Реализация целевых программ по работе с молодыми специалистами» и «Профориентационная работа со школьниками».