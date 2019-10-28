Краснодарская дочка «Роснефти» получила награды Минэнерго РФ за лучшую молодежную политику
ООО «РН-Краснодарнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», получило награды за лучшую молодежную политику в конкурсе, организованном Минэнерго
Минэнерго РФ проводит конкурс, чтобы стимулировать социальную политику организаций, выявлять и распространять лучшие практики тех компаний, которые активно ее развивают. Благодаря этому повышается качество условий труда работников, а также идет популяризация нефтегазовой отрасли.
Итоги конкурса подвели в Санкт-Петербурге в рамках IX Петербургского международного газового форума. В финале приняли участие 36 компаний отрасли. Главный приз за лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли получила компания «Роснефть».
Проект «Обеспечение квалифицированным персоналом ООО "РН-Краснодарнефтегаз"» в рамках реализации молодежной политики ПАО «НК «Роснефть» был удостоен сразу двух номинаций: «Реализация целевых программ по работе с молодыми специалистами» и «Профориентационная работа со школьниками».
Предприятие реализует стратегию «Роснефть-2022» по развитию кадрового потенциала. Одно из направлений стратегии нацелено на постоянное наращивание профессиональных компетенций всех сотрудников компании. Также ведется плановая работа по формированию молодого внешнего кадрового резерва и обеспечению постоянного притока в компанию высокообразованных, имеющих хорошую профессиональную подготовку, получивших профильное образование молодых специалистов из числа выпускников «Роснефть-классов» и вузов-партнеров.
«Реализация системы непрерывного образования "школа-вуз-предприятие" обеспечивает потребности бизнеса в высококвалифицированном и мотивированном персонале, воплощает стратегические приоритеты ПАО "НК "Роснефть" в регионе, а также реализует эффективную социальную политику и демонстрирует высокий уровень социальной ответственности ООО "РН-Краснодарнефтегаз" в Краснодарском крае», — рассказала на презентации проекта Татьяна Малеева, заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам.
Юга.ру писали, что в июне этого года энергетики «РН-Краснодарнефтегаз» выиграли серебро краевого конкурса «Лучший по профессии».
Читайте также
Статьи ПартнерскийБургеролог, криптоброкер и пикап‑советчик
Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.