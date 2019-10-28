Стали известны сроки завершения строительства развязки на М4 «Дон» под Краснодаром
«Автодор» нашел нового подрядчика и назвал сроки завершения строительства развязки на М4 «Дон» в районе адыгейского аула Тугургой под Краснодаром
Новым подрядчиком стала краснодарская компания «Строй-Юг». Она уже с ноября продолжит строительство развязки возле аула Тугургой. Об этом 28 октября рассказал директор Краснодарского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Мещеряков на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Адыгея.
По его словам, завершить строительство развязки планируют до 31 октября 2020 года, а к следующему курортному сезону путепровод хотят открыть с левого поворота (со стороны Джубги поворот на Южный обход).
«Несмотря на то, что ввод транспортной развязки в эксплуатацию предусмотрен в конце 2020 года, работы по подготовке к монтажу металлических пролетных строений путепроводов основных съездов, обеспечивающих левые повороты транспорта через трассу М4 "Дон", ведутся полным ходом. Монтаж балок пролетных строений путепровода направления Джубга — Тугургой (Южный обход) начнется уже в ноябре 2019 года, чтобы к началу очередного курортного сезона обеспечить беспрепятственный проезд транспорта по развязке», — отметил Мещеряков.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что эта дорога находится в зоне ответственности госкомпании, но строится на территории республики. Поэтому руководство региона обеспокоено сложившейся ситуацией с затягиванием сроков строительства. Напомним, с 5 ноября действующую сейчас развязку закроют. Развернуться можно будет у ТЦ «OZ Молл» и у Адыгейска — с другой стороны. По словам Кумпилова, это создает сложную дорожную обстановку и доставляет неудобства автомобилистам.
«Это уже четвертый подрядчик. Требую строго соблюдать сроки и качество строительства. Чтобы работы были выполнены согласно контракту, заключенному госкомпанией с подрядчиком», — отметил глава республики.
Как писали Юга.ру, работы по строительству развязки начались в 2015 году, они должны были завершиться в конце 2016 года. Сначала сроки перенесли на февраль 2017-го, затем на сентябрь 2018 года и на четвертый квартал 2019 года.
Кумпилов не раз критиковал темпы строительства развязки, а в июле этого года призвал принять меры, чтобы впредь не затягивать сроки. Он заявил, что подрядчиков необходимо тщательно подбирать и взять на строгий контроль их работу.
Напомним, по проектной документации на М4 «Дон» в районе адыгейского аула Тугургой под Краснодаром построят двухуровневую транспортную развязку. Расчетная скорость движения по ней — 120 км/час. На участке М4 «Дон» будет шесть полос для движения, а по трассе А-146 — четыре. Ширина разделительной полосы составит 5-6 метров.
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