Стали известны сроки завершения строительства развязки на М4 «Дон» под Краснодаром

«Автодор» нашел нового подрядчика и назвал сроки завершения строительства развязки на М4 «Дон» в районе адыгейского аула Тугургой под Краснодаром

Новым подрядчиком стала краснодарская компания «Строй-Юг». Она уже с ноября продолжит строительство развязки возле аула Тугургой. Об этом 28 октября рассказал директор Краснодарского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Мещеряков на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Адыгея. По его словам, завершить строительство развязки планируют до 31 октября 2020 года, а к следующему курортному сезону путепровод хотят открыть с левого поворота (со стороны Джубги поворот на Южный обход). «Несмотря на то, что ввод транспортной развязки в эксплуатацию предусмотрен в конце 2020 года, работы по подготовке к монтажу металлических пролетных строений путепроводов основных съездов, обеспечивающих левые повороты транспорта через трассу М4 "Дон", ведутся полным ходом. Монтаж балок пролетных строений путепровода направления Джубга — Тугургой (Южный обход) начнется уже в ноябре 2019 года, чтобы к началу очередного курортного сезона обеспечить беспрепятственный проезд транспорта по развязке», — отметил Мещеряков.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что эта дорога находится в зоне ответственности госкомпании, но строится на территории республики. Поэтому руководство региона обеспокоено сложившейся ситуацией с затягиванием сроков строительства. Напомним, с 5 ноября действующую сейчас развязку закроют. Развернуться можно будет у ТЦ «OZ Молл» и у Адыгейска — с другой стороны. По словам Кумпилова, это создает сложную дорожную обстановку и доставляет неудобства автомобилистам. «Это уже четвертый подрядчик. Требую строго соблюдать сроки и качество строительства. Чтобы работы были выполнены согласно контракту, заключенному госкомпанией с подрядчиком», — отметил глава республики.