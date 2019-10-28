Краснодарского застройщика объявили в розыск. Он сбежал из-под домашнего ареста

Краснодарский край

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Краснодарского застройщика Антона Остринского в октябре объявили в федеральный розыск

Антон Остринский был руководителем строительной компании, которая возводила жилые комплексы «Мир» и «Луч» в Краснодаре. Его компания «Остринский» (позже организацию переименовали в ООО «Юг-Стройка») также возводила жилые комплексы в Сочи. В мае 2018 года выяснилось, что один из них построили незаконно.

Против застройщика возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Его обвиняют в хищении более 220 млн рублей дольщиков при строительстве домов.

Прикубанский районный суд выбрал Остринскому меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Не дожидаясь постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции и применения технических средств контроля в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, обвиняемый скрылся из своей квартиры», — сообщили 28 октября в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы потребовали через Прикубанский суд изменить сбежавшему меру пресечения. Остринского объявили в федеральный розыск. Обвиняемого ищут сотрудники правоохранительных органов.

Антон Остринский — сын депутата горсобрания Сочи от «Единой России» Леонида Остринского. 

Краснодар Недвижимость Обманутые дольщики Строительство ФСИН

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Краснодарского застройщика объявили в розыск

Он сбежал из‑под домашнего ареста

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