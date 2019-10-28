В России планируют переименовать плацкартные вагоны
В России с января 2020 года планируют по-другому называть вагоны
Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочка РЖД) планирует называть вагоны «эконом» и «бюджет». Новые названия появятся на сайте уже в январе, пока интерфейс еще разрабатывают. При этом генеральный директор ФПК Петр Иванов отметил, что понятия «плацкарт» и «купе» уберут не сразу, для этого потребуется время.
Иванов добавил, что сейчас существует слишком много документов, в которых используют старые названия. Из-за этого на адаптацию уйдет много времени, но компания намерена все же избавиться от существующих названий, пишет ТАСС.
Напомним, сейчас в поездах существуют вагоны плацкарт, купе, СВ, люкс и с местами для сидения.
Как писали Юга.ру, в марте поезд с обновленным плацкартным вагоном отправился из Ростова-на-Дону в Москву. Летом 2018 года стало известно, что ФПК планирует создать лоукостер — новый временный класс обслуживания пассажиров «эконом-бюджет» со старыми вагонами. Позже появилась информация о том, что РЖД рассматривает идею создать места капсульного типа вместо плацкартных полок.
С июля этого года РЖД расширили перечень животных, которых можно провезти в поезде без сопровождения владельцев.
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