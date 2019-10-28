В России планируют переименовать плацкартные вагоны

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочка РЖД) планирует называть вагоны «эконом» и «бюджет». Новые названия появятся на сайте уже в январе, пока интерфейс еще разрабатывают. При этом генеральный директор ФПК Петр Иванов отметил, что понятия «плацкарт» и «купе» уберут не сразу, для этого потребуется время.

Иванов добавил, что сейчас существует слишком много документов, в которых используют старые названия. Из-за этого на адаптацию уйдет много времени, но компания намерена все же избавиться от существующих названий, пишет ТАСС.

Напомним, сейчас в поездах существуют вагоны плацкарт, купе, СВ, люкс и с местами для сидения.