Военнослужащая и еще четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и скорой в Ростове

Авария случилась в 11:15 на улице Шеболдаева напротив дома № 13. По предварительным данным, водитель машины скорой помощи поворачивал направо и не уступил дорогу маршрутке № 99 марки Hyundai County. В результате они столкнулись. После этого автобус въехал в столб. В салоне маршрутки находилось 18 пассажиров, сообщает 161.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным издания, в больницу обратились три пассажира и водитель маршрутки. ТАСС уточняет, что пострадало пятеро. Двух пострадавших доставили в городскую больницу. Еще двух человек, получивших закрытые черепно-мозговые травмы, направили в больницу скорой медицинской помощи. Еще одна пострадавшая оказалась военнослужащей. Ее направили в окружной госпиталь.