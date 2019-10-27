Военнослужащая и еще четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и скорой в Ростове
В Октябрьском районе Ростова-на-Дону 27 октября произошла авария с участием маршрутки и машины скорой помощи
Авария случилась в 11:15 на улице Шеболдаева напротив дома № 13. По предварительным данным, водитель машины скорой помощи поворачивал направо и не уступил дорогу маршрутке № 99 марки Hyundai County. В результате они столкнулись. После этого автобус въехал в столб. В салоне маршрутки находилось 18 пассажиров, сообщает 161.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.
По данным издания, в больницу обратились три пассажира и водитель маршрутки. ТАСС уточняет, что пострадало пятеро. Двух пострадавших доставили в городскую больницу. Еще двух человек, получивших закрытые черепно-мозговые травмы, направили в больницу скорой медицинской помощи. Еще одна пострадавшая оказалась военнослужащей. Ее направили в окружной госпиталь.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.