Военнослужащая и еще четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и скорой в Ростове

View this post on Instagram

В Октябрьском районе на ул.Шеболдаева маршрутка врезалась в столб. По информации начальника расчёта ПСГ-12, прибывшего на место ЧП, пострадали люди. Обстоятельства происшествия выясняются. #гочсввыходныедни #безопасностьнадорогах#пссрнд#ростовскиеспасатели#гочс