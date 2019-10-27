На двух долгостроях в Новороссийске возобновили работы
В Новороссийске в октябре провели ряд работ на долгостроях ЖК «Суворовский» и «Одиссей»
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко 26 октября написал в своем инстаграме, что в жилых комплексах к концу недели выполнили значительный объем строительных работ.
«В ЖК "Суворовский" завершены — укладка кафельной плитки на лестничных пролетах и в тамбурах, бетонирование технологических отверстий в плитах перекрытия, монтаж стояков пожаротушения. Также выполнены монтаж витражей на балконах по фасаду со стороны детского сада, устроены дренажные отверстия на переходных балконах», — сообщил глава города.
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По словам Дяченко, сейчас на балконах делают перегородки из газосиликатного блока, монтируют стояки канализации, горячего и холодного водоснабжения. В подвале делают систему освещения. Рабочие начали подготовку к монтажу водомерного узла и электрощитовой. Все работы проводят по графику.
Мэр добавил, что продвигается строительство четвертой и пятой блок-секций ЖК «Одиссей». Там обустраивают стены машинного отделения в пятом литере, на 99% завершили монолитные работы в четвертой секции. Планируется, что в конце следующей недели начнут делать крышу.
Напомним, что эти два комплекса, а также ЖК «Посейдон», «Посейдон-2» и «Суджук Кале» начанала строить компания «Кубаньжилстрой». Гендиректором компании был экс-депутат гордумы Новороссийска VI созыва Сергей Канаев. В 2017 году на него завели уголовное дело по подозрению в невыплате заработной платы подчиненным из «Кубаньжилстроя», его арестовали. Компанию в октябре 2019 года признали банкротом.
В июле 2018 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что нашли инвесторов для завершения долгостроев ЖК «Суворовский», «Суджук-Кале», «Посейдон», «Одиссей».
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