На двух долгостроях в Новороссийске возобновили работы

В Новороссийске в октябре провели ряд работ на долгостроях ЖК «Суворовский» и «Одиссей»

«В ЖК "Суворовский" завершены — укладка кафельной плитки на лестничных пролетах и в тамбурах, бетонирование технологических отверстий в плитах перекрытия, монтаж стояков пожаротушения. Также выполнены монтаж витражей на балконах по фасаду со стороны детского сада, устроены дренажные отверстия на переходных балконах», — сообщил глава города.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко 26 октября написал в своем инстаграме , что в жилых комплексах к концу недели выполнили значительный объем строительных работ.

По словам Дяченко, сейчас на балконах делают перегородки из газосиликатного блока, монтируют стояки канализации, горячего и холодного водоснабжения. В подвале делают систему освещения. Рабочие начали подготовку к монтажу водомерного узла и электрощитовой. Все работы проводят по графику.

Мэр добавил, что продвигается строительство четвертой и пятой блок-секций ЖК «Одиссей». Там обустраивают стены машинного отделения в пятом литере, на 99% завершили монолитные работы в четвертой секции. Планируется, что в конце следующей недели начнут делать крышу.