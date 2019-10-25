В Брюховецком районе открыли цех премиксов

Ранее Юга.ру писали, что Брюховецкий район стал первым по урожайности пшеницы в центральной зоне Кубани. Также в августе началась масштабная реконструкция дорог. Планируется, что на ремонт дорог в Брюховецком районе в 2019 году потратят 58,5 млн рублей

Завод «Южная корона» производит порядка 100 тыс. тонн продукции. На предприятии работают 216 человек. В настоящее время на заводе проводится масштабная реконструкция, после которой производственные мощности вырастут втрое.

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