В Брюховецком районе открыли цех премиксов
На предприятии ООО «Южная корона-Брюховецкий комбикормовый завод» 25 октября открыли новый цех премиксов
В мероприятии приняли участие вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, инвестор группы компаний-собственников Игорь Гордеев и глава Брюховецкого района Владимир Мусатов.
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Цеха оснастили современным оборудованием, изготовленным по последним технологиям в области складской логистики, производства, учета сырья и производимой продукции. Оно позволяет производить премиксы высшего качества.
Объем инвестиций составил 50 миллионов рублей, ожидаемый годовой объем продукции нового цеха премиксов — 2 тыс. тонн. Создано 6 высококвалифицированных рабочих мест.
Завод «Южная корона» производит порядка 100 тыс. тонн продукции. На предприятии работают 216 человек. В настоящее время на заводе проводится масштабная реконструкция, после которой производственные мощности вырастут втрое.
Ранее Юга.ру писали, что Брюховецкий район стал первым по урожайности пшеницы в центральной зоне Кубани. Также в августе началась масштабная реконструкция дорог. Планируется, что на ремонт дорог в Брюховецком районе в 2019 году потратят 58,5 млн рублей
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