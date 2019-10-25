В Брюховецком районе открыли цех премиксов

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

На предприятии ООО «Южная корона-Брюховецкий комбикормовый завод» 25 октября открыли новый цех премиксов

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, инвестор группы компаний-собственников Игорь Гордеев и глава Брюховецкого района Владимир Мусатов.

Читайте также:

Цеха оснастили современным оборудованием, изготовленным по последним технологиям в области складской логистики, производства, учета сырья и производимой продукции. Оно позволяет производить премиксы высшего качества.

Объем инвестиций составил 50 миллионов рублей, ожидаемый годовой объем продукции нового цеха премиксов — 2 тыс. тонн. Создано 6 высококвалифицированных рабочих мест.

Завод «Южная корона» производит порядка 100 тыс. тонн продукции. На предприятии работают 216 человек. В настоящее время на заводе проводится масштабная реконструкция, после которой производственные мощности вырастут втрое.

Ранее Юга.ру писали, что Брюховецкий район стал первым по урожайности пшеницы в центральной зоне Кубани. Также в августе началась масштабная реконструкция дорог. Планируется, что на ремонт дорог в Брюховецком районе в 2019 году потратят 58,5 млн рублей

Бизнес-сообщество Брюховецкий район Животноводство Промышленность Сельское хозяйство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Житель Северной Осетии расстрелял четверых человек и скрывался пять лет. Теперь ему дали меньший срок, чем его брату
В сети появился сюжет, в котором племянник Рамзана Кадырова и бывший мэр Грозного пытает местных жителей электрошокером
В Сочи автомобиль сбил полицейского на тротуаре
«Все так и было запланировано». В Ростове закатали рельсы в асфальт и попытались прорезать его новым трамваем
В Краснодаре временно ограничат движение из-за праздника на Затоне
Бывшая вице-мэр Сочи получила должность в администрации Ялты

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале