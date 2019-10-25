Стали известны подробности ДТП на Кубани, в котором погибли мужчина, женщина и ребенок
В ГИБДД рассказали подробности ДТП с тремя погибшими, которое произошло 25 октября в Крыловском районе
Авария случилась в 2:25 на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Lada Vesta ехал со стороны Ростова-на-Дону по направлению к Краснодару, выехал на обочину и сбил знак. После этого машина перевернулась на крышу и загорелась.
В результате ДТП на месте погибли водитель машины и его 29-летняя пассажирка. Позже в больнице от полученных травм умерла пятилетняя девочка, которая была в детском кресле. Предварительно, причиной аварии стало превышение скорости. Известно, что погибший мужчина был отцом ребенка, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В ведомстве попросили водителей не садиться за руль в состоянии усталости, а также воздержаться от ночных поездок, если в машине находится ребенок.
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