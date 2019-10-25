В Краснодаре снесли торговую галерею в Фестивальном микрорайоне

Краснодарский край

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В Краснодаре 24 октября начали сносить торговую галерею на улице Гагарина

Начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий рассказал, что торговая галерея принадлежит трем бизнесменам, но большая часть, 423 кв. метров, находится в собственности одного владельца. Земельный участок он арендовал под киоск, однако построил вместо него капитальное здание.

Администрация города в 2017 году обратилась в суд с требованием снести здание. В июле 2019 года суд удовлетворил требование и признал строение незаконным. Собственника обязали самостоятельно снести галерею, но он этого не сделал. Сейчас галерею сносят работники, нанятые администрацией, демонтаж здания займет два-три дня. Предпринимателю придется заплатить по 10 тыс. рублей за каждый день просрочки исполнения решения.

Власти решают вопрос еще по двум торговым зданиям, принадлежащим другим предпринимателям, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Юга.ру писали, что мэрия ведет борьбу с торговыми киосками, которые возведены с нарушением закона. Так, в марте 2018 года демонтировали два павильона ярмарки «Янтарь» на улице Шевченко. В январе убрали шашлычную у трамвайных путей. Еще три киоска снесли в феврале на Кооперативном рынке.

Краснодар Торговля

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