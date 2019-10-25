На саммит Россия — Африка потратили 4,5 млрд рублей. Он попал в тройку самых дорогих за 10 лет
Саммит Россия — Африка, который прошел в Сочи 23 и 24 октября, попал в тройку самых дорогих за десятилетие
Бюджет саммита Россия — Африка составил порядка 4,5 млрд рублей. Дороже госказне обошлись только проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году и саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, сообщили РБК со ссылкой на сайт госзакупок и информацию организаторов — фонда «Росконгресс».
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности африканских стран на сумму более 20 млрд долларов.
В то же время официальным итогом экономического форума «Россия — Африка» в Сочи стало заключение свыше 50 контрактов на сумму более чем 800 млрд рублей [по курсу на 25 октября это приблизительно 12,5 млрд долларов — Юга.ру].
Как сообщали Юга.ру, международный саммит Россия — Африка прошел в Сочи 23 и 24 октября в парке науки и искусства «Сириус». Параллельно с саммитом работал экономический форум.
Для встречи делегаций саммита испекли 60 караваев. Международное мероприятие началось в парке «Южные культуры», где участники саммита высадили саженцы хвойных растений. 23 октября супругам африканских лидеров показали парки, музеи и горные курорты.
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