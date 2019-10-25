Группа ВСК улучшила позиции в рейтинге «Эксперт-400»

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Страховой дом ВСК занял 172-е место в рейтинге ведущих компаний России

По сравнению с прошлым годом группа ВСК поднялась на десять позиций в общем списке «Эксперт-400». Кроме того, она заняла четвертое место среди страховых компаний — участниц рейтинга. Объем реализованной продукции увеличился на 28,2% и составил 96,4 млрд рублей. Прибыль превысила 8 млрд рублей.

Список составил Аналитический центр «Эксперт» на основании официальной отчетности за 2018 год. Совокупная выручка крупнейших компаний из 45 регионов страны, представленных в рейтинге, выросла почти на 20% — с 73 трлн до 87,5 трлн рублей. Это исторический максимум и лучший показатель за последнее десятилетие.

Юга.ру писали, что на форуме для предпринимателей «Дело за малым» в Краснодаре, который прошел 18 и 19 октября, Страховой дом ВСК получил премию «Компания года». Кроме того, еще в начале октября стало известно, что четыре представителя Страхового дома ВСК вошли в «Топ-1000 российских менеджеров», рейтинг «Коммерсанта» и Ассоциации менеджеров России.

ВСК — универсальная страховая компания, работающая с 1992 года. Предоставляет услуги на всей территории России физическим и юридическим лицам. Услугами и продуктами ВСК воспользовались более 30 млн человек и 500 тыс. организаций. Компания входит в рейтинг «Эксперт-400» ежегодно, начиная с 2007 года.

Бизнес-сообщество Рейтинги Страхование Экономика

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Бывшая вице-мэр Сочи получила должность в администрации Ялты
Сергей Галицкий заказал художникам арт-группы Recycle скульптуры для парка «Краснодар»
Стали известны подробности ДТП на Кубани, в котором погибли мужчина, женщина и ребенок
В Краснодаре снесли торговую галерею в Фестивальном микрорайоне
В Новороссийске девушку зажало в машине после ДТП с грузовиком
На саммит Россия — Африка потратили 4,5 млрд рублей. Он попал в тройку самых дорогих за 10 лет

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале