Группа ВСК улучшила позиции в рейтинге «Эксперт-400»

По сравнению с прошлым годом группа ВСК поднялась на десять позиций в общем списке «Эксперт-400». Кроме того, она заняла четвертое место среди страховых компаний — участниц рейтинга. Объем реализованной продукции увеличился на 28,2% и составил 96,4 млрд рублей. Прибыль превысила 8 млрд рублей.

Список составил Аналитический центр «Эксперт» на основании официальной отчетности за 2018 год. Совокупная выручка крупнейших компаний из 45 регионов страны, представленных в рейтинге, выросла почти на 20% — с 73 трлн до 87,5 трлн рублей. Это исторический максимум и лучший показатель за последнее десятилетие.

Юга.ру писали, что на форуме для предпринимателей «Дело за малым» в Краснодаре, который прошел 18 и 19 октября, Страховой дом ВСК получил премию «Компания года». Кроме того, еще в начале октября стало известно, что четыре представителя Страхового дома ВСК вошли в «Топ-1000 российских менеджеров», рейтинг «Коммерсанта» и Ассоциации менеджеров России.

ВСК — универсальная страховая компания, работающая с 1992 года. Предоставляет услуги на всей территории России физическим и юридическим лицам. Услугами и продуктами ВСК воспользовались более 30 млн человек и 500 тыс. организаций. Компания входит в рейтинг «Эксперт-400» ежегодно, начиная с 2007 года.