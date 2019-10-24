Валун проломил крышу и упал в комнату жилого дома в Северной Осетии

В селении Верхний Зарамаг с высоты около 200 метров сорвался валун. Он покатился по склону и упал на дом. Камень проломил крышу и попал прямо в комнату. В этом доме жила женщина вместе с пожилой матерью. Они не пострадали.

На место происшествия для изучения территории приехали геологи. В сюжете телеканала «Осетия-Ирыстон» Елена Корытек, геолог по опасным процессам министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии, рассказала, что сохраняется риск повторного падения валунов.

«Эти камни были выворочены со склона. Возможно, животным. Это может повториться. Нужна защита — противозащитный ров», — пояснила специалист.