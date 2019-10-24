Валун проломил крышу и упал в комнату жилого дома в Северной Осетии
В Алагирском районе 23 октября огромный камень, скатившийся со склона, повредил жилой дом
В селении Верхний Зарамаг с высоты около 200 метров сорвался валун. Он покатился по склону и упал на дом. Камень проломил крышу и попал прямо в комнату. В этом доме жила женщина вместе с пожилой матерью. Они не пострадали.
На место происшествия для изучения территории приехали геологи. В сюжете телеканала «Осетия-Ирыстон» Елена Корытек, геолог по опасным процессам министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии, рассказала, что сохраняется риск повторного падения валунов.
«Эти камни были выворочены со склона. Возможно, животным. Это может повториться. Нужна защита — противозащитный ров», — пояснила специалист.
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Жительницы дома временно переехали к родственникам во Владикавказ. Однако где они будут жить потом, не знают. Собственных денег на восстановление дома у женщин нет.
В администрации Алагирского района сообщили, что знают об этом случае. Власти уточнили, что если дом не был застрахован, то семья на компенсацию рассчитывать не может.
Хозяйка разрушенного дома готовит документы и ждет заключения геологов. Она планирует обратиться в правоохранительные органы. Женщина сомневается в том, что камень упал на дом естественным образом, сообщает «Осетия-Ирыстон».
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