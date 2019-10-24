В центре Краснодара произошел пожар в старом доме напротив рынка

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 23 октября загорелся старый дом на улице Длинной

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В 20:16 спасателям поступило сообщение о возгорании на улице Длинной. Пожарные установили, что загорелась кровля неэксплуатируемого здания на площади 65 кв. метров. Уже в 20:29 огонь потушили.

На месте работали две машины и семь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. При пожаре никто не пострадал.

Здание по адресу: ул. Длинная, 106 находится напротив одной стороны универсального крытого рынка, который в Краснодаре называют Колхозным, или Сенным. Строение не входит в список объектов культурного наследия исторического центра города, который утвердили в Краснодаре в 2019 году.

Напомним, утром 18 октября в краевой столице в районе Ейского шоссе произошел крупный пожар в торговом помещении. Кроме того, утром 9 октября загорелось кафе «Адмирал» в парке «Солнечный остров». Площадь пожара составила 140 кв. метров.

Краснодар МЧС Пожары

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