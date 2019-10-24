В Адыгее выбрали лучшую черкешенку республики
В Адыгее 22 октября подвели итоги республиканского фестиваля «Черкешенка»
В конкурсе приняли участие девять девушек. Все они победили в отборочном этапе, который прошел в муниципалитетах, а также вузах и ссузах республики.
Титул черкешенки региона получила 20-летняя студентка Кубанского государственного технологического университета Хана Сиджах из Тахтамукайского района. По мнению жюри, победительница больше всего соответствует общепринятым представлениям о грациозной черкешенке.
Изначально организаторы и жюри обозначили основную цель конкурса, которая связана с эстетическим и нравственным воспитанием черкешенок. Главным критерием при выборе победительницы стала ее внутренняя красота, пояснили организаторы конкурса.
Также выбрали самую красивую черкешенку. Это звание получила Данна Унарокова из Кошехабльского района. Она заняла второе место в конкурсе. Лучшим носителем традиций признали Камилу Дидичеву, представляющую Адыгейский педагогический колледж имени Андрухаева. Она заняла третье место.
Кроме того, участницы соревновались в номинациях «Моя родословная, мой народ», «Обычаи и традиции — наши корни!», «Адыгские блюда», «Конкурс талантов», «Руки черкешенки, чудо творящие».
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