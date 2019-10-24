В Адыгее выбрали лучшую черкешенку республики

В конкурсе приняли участие девять девушек. Все они победили в отборочном этапе, который прошел в муниципалитетах, а также вузах и ссузах республики.

Титул черкешенки региона получила 20-летняя студентка Кубанского государственного технологического университета Хана Сиджах из Тахтамукайского района. По мнению жюри, победительница больше всего соответствует общепринятым представлениям о грациозной черкешенке.