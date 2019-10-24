Мужчина в Испании зарезал бывшую сожительницу из Новороссийска, пока она спала
В испанской Дении (недалеко от Аликанте) 22 октября 54-летний мужчина убил уроженку Новороссийска Елену Велес
Женщина переехала в Испанию из России в 2016 году вместе со своей дочерью по просьбе Романа Чернова. Они жили вместе, однако в конце 2017-го и начале 2018 года мужчина избил свою сожительницу. Она обратилась в полицию. В феврале этого суд приговорил Чернова к 28 дням общественных работ. Кроме того, ему запретили в течение года общаться с женщиной и ее 11-летней дочерью и приближаться к ней на растоянии менее 300 метров, сообщает Informativos Telecinco.
По данным испанской полиции, Чернов ранее звонил ее старшему сыну в Россию и угрожал, что убьет его мать. В связи с этим расследовали еще одно дело против мужчины.
Около 4:30 22 октября мужчина проник в дом к Велес по лестнице и пока она спала, зарезал ее. Дочь убитой побежала к соседям. А мужчина накрыл тело одеялом и остался на кухне. Полиция задержала и арестовала его, передает Informatación. В полиции уточнили, что злоумышленник купил нож и лестницу накануне убийства.
После этой случая местные чиновники планируют созывать бюро гендерного насилия. Издания пишут, что Велес до убийства находилась под присмотром полиции, а также соцзащиты и круглосуточного женского центра. В ее доме была тревожная кнопка, однако она не успела ней воспользоваться.
«Новороссийский рабочий» уточняет, что 44-летняя погибшая была уроженкой Кубани. Ранее она жила в Новороссийске.
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