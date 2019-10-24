Мужчина в Испании зарезал бывшую сожительницу из Новороссийска, пока она спала

Женщина переехала в Испанию из России в 2016 году вместе со своей дочерью по просьбе Романа Чернова. Они жили вместе, однако в конце 2017-го и начале 2018 года мужчина избил свою сожительницу. Она обратилась в полицию. В феврале этого суд приговорил Чернова к 28 дням общественных работ. Кроме того, ему запретили в течение года общаться с женщиной и ее 11-летней дочерью и приближаться к ней на растоянии менее 300 метров, сообщает Informativos Telecinco.

По данным испанской полиции, Чернов ранее звонил ее старшему сыну в Россию и угрожал, что убьет его мать. В связи с этим расследовали еще одно дело против мужчины.