В Третьяковке нашли картину, похищенную из Грозного во время чеченской войны. Ее вернут в Чечню

Картина «Портрет Татевосяна в бедуинской повязке» художника Александра Головина 1890-х годов включена в выставку Василия Поленова — его учителя. О том, что картина была украдена из музея в Грозном написал в своем фейсбуке коллекционер Сергей Подстаницкий. Он отметил, что уже ранее видел ее в стенах Третьяковки и «посоветовал музейным коллегам довести до сведения владельца истинное происхождение вещи, поскольку она была украдена из Грозненского музея во время боевых действий». Тогда, по его словам, картину убрали, а теперь выставили вновь.

Издание The Art Newspaper Russia 17 октября написало, что эта работа фигурирует в каталоге музея как «А.Я.Головин. Араб. Этюд. Х., м. 56 х 46». Также, согласно Реестру пропавших, утраченных, похищенных культурных ценностей Министерства культуры РФ, эта картина публиковалась под названием «Портрет индуса».

На запрос издания из Национального музея ЧР (правопреемника Чеченского республиканского музея изобразительных искусств им. П.З.Захарова) ответили, что им известно об этом факте и его обсудят в научном совете. В Третьяковке же сообщили, что информация явилась для музея сюрпризом и сейчас сотрудники занимаются изучением вопроса.

23 октября Третьяковка выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что картину планируют вернуть в Грозный. Сотрудники музея связались с коллегами из Чечни, с владельцем картины, который дал согласие на передачу картины, и с Всероссийским художественно-научным реставрационным центром имени И.Э. Грабаря, специалисты которого в 1961 году проводили выездную реставрацию картины.

По итогам расследования в Третьяковской галерее заявили, что инвентарных номеров Национального музея Чечни на картине не обнаружено, а архивная документация музея сгорела во время войны. Однако, указала пресс-служба Третьяковки, свидетельства очевидцев и тот факт, что в 1987 году картина уже выставлялась как экспонат музея в Грозном, с высокой долей вероятности говорят о том, что эта картина действительно принадлежит грозненскому музею.