Тело пенсионера нашли на берегу реки на Дону
В Ростовской области следствие проводит проверку после обнаружения на берегу реки тела пенсионера
На берегу реки Дон в Азовском районе утром 22 октября нашли тело 72-летнего мужчины. По предварительным данным, он рыбачил на маломерном судне. Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников погибшего и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
По факту обнаружения тела мужчины следствие начало доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Это не первый случай в 2019 году, когда в водоемах находят мертвых людей. В январе из реки Кубани в краевом центре достали тело женщины. В июне на берегу Покровского озера нашли труп мужчины. Житель Юбилейного микрорайона 16 сентября на рыбалке поймал в Кубани мертвого мужчину.
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