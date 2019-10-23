Тело пенсионера нашли на берегу реки на Дону

В Ростовской области следствие проводит проверку после обнаружения на берегу реки тела пенсионера

На берегу реки Дон в Азовском районе утром 22 октября нашли тело 72-летнего мужчины. По предварительным данным, он рыбачил на маломерном судне. Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников погибшего и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По факту обнаружения тела мужчины следствие начало доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Это не первый случай в 2019 году, когда в водоемах находят мертвых людей. В январе из реки Кубани в краевом центре достали тело женщины. В июне на берегу Покровского озера нашли труп мужчины. Житель Юбилейного микрорайона 16 сентября на рыбалке поймал в Кубани мертвого мужчину.