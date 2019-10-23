Река вышла из берегов на Ставрополье после того, как бизнесмен незаконно поставил на ней дамбу

В Ставропольском крае в октябре суд потребовал от бизнесмена снести незаконную дамбу, которая изменила русло реки

Предприниматель нарушил Водный кодекс РФ и самовольно установил дамбу поперек русла реки Малый Гок. Из-за этого река вышла из берегов и подтопила прилегающую территорию. Кроме того, изменилась глубина и ширина русла, а также оказались перекрытыми естественные пути движения рыбы. В связи с этими нарушениями прокуратура потребовала убрать сооружение. Красногвардейский районный суд удовлетворил это требование. Теперь бизнесмен должен снести дамбу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

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