Река вышла из берегов на Ставрополье после того, как бизнесмен незаконно поставил на ней дамбу
В Ставропольском крае в октябре суд потребовал от бизнесмена снести незаконную дамбу, которая изменила русло реки
Предприниматель нарушил Водный кодекс РФ и самовольно установил дамбу поперек русла реки Малый Гок. Из-за этого река вышла из берегов и подтопила прилегающую территорию. Кроме того, изменилась глубина и ширина русла, а также оказались перекрытыми естественные пути движения рыбы.
В связи с этими нарушениями прокуратура потребовала убрать сооружение. Красногвардейский районный суд удовлетворил это требование. Теперь бизнесмен должен снести дамбу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
Читайте также:
Юга.ру писали ранее об истории, когда в Анапе незаконно перекрыли общественную дорогу. Между хутором Красным и поселком Верхнее Джемете собственник земельного участка в феврале перегородил сеткой и засыпал землей единственный путь.
Мэрия пояснила, что по генплану города дорога между Красным и Верхним Джемете отображена как территория главных улиц. При разделе земли собственники не учли ее наличие, однако у жителей было право ограниченного пользования участками, где она проходит. Собственник установил конструкции на вновь созданном участке, на который не распространяется право ограниченного пользования.
Общественники в марте заявили, что в районе поселка Верхнее Джемете и хутора Красного появилась незаконная свалка.
Читайте также
В Северском районе произошло загрязнение воздуха бензином и сероводородом
Вот что говорят администрация Северского района и пресс-служба Афипского НПЗ
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.