В кинотеатрах России впервые покажут фильмы «Форрест Гамп» и «С широко закрытыми глазами»

Демонстрация первой картины приурочена к 20-летнию с даты выхода. Ленту покажут на английском языке с русскими субтитрами. Ее будет предварять 8-минутный документальный фильм «Не просто сон: Стэнли Кубрик с широко закрытыми глазами». Выход в прокат намечен на 19 декабря, сообщается на сайте компании «Иноекино».

Девятый полнометражный драматический фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп», которому исполняется 25 лет, начнут показывать в российских кинотеатрах с 14 февраля 2020 года. Зрители также увидят его в оригинале с субтитрами. После премьеры в 1994 году лента удостоилась 38 наград по всему миру, включая шесть премий «Оскар» (визуальные эффекты, монтаж, адаптированный сценарий, режиссер, мужская роль и фильм). В настоящее время картина занимает 12-е место в списке «250 лучших фильмов по версии IMDb».

Как писали Юга.ру, 24 октября в прокат впервые выйдет фильм Фрэнка Дарабонта «Побег из Шоушенка», снятый по повести Стивена Кинга. Ранее в кинотеатрах России показывали фантастическую картину «Матрица» сестер Вачовски и драматический триллер Дэвида Финчера «Бойцовский клуб».