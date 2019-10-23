Мужчина зубами протащит большегруз на мероприятии «Магнита» в Краснодаре

«Самый сильный человек планеты» Омар Ханапиев 26 октября выступит на финале конкурса водителей фур «Магнита». В соревнованиях поучаствуют 44 человека, которых отобрали на региональных этапах. В программе также выступит Ханапиев, который зубами протащит седельный тягач с грузом, сообщили в пресс-службе «Магнита».

Омара Ханапиева называют «самым сильным человеком планеты», а также «самыми сильными челюстями планеты». Республиканское информационное агентство (РИА) Дагестана указывает, что мужчину неоднократно заносили в книгу рекордов Гиннесса. В 2009 году в Ейске он зубами сдвинул с места и протащил на шесть метров корабль весом 2,2 тыс. тонн. В 2015 году на день Махачкалы он зубами поднял 290-килограммовую железнодорожную шпалу, сообщало РИА «Дагестан».

В том же году его мать, на тот момент 76-летнюю жительницу Дагестана, признали самой сильной бабушкой в мире и занесли в книгу рекордов Гиннесса. Сакинат Ханапиева выполняла упражнения с гирями и могла согнуть арматуру руками. Между тем портал Юга.ру не нашел более точных подтверждений того, что ее сын тоже имеет зафиксированные в книге рекорды.

Напомним, «Магнит» проводит конкурс между водителями в 10-й раз. По данным пресс-службы ритейлера, всего в России водителями-экспедиторами в компании работают более 9,4 тыс. человек.



Как писали Юга.ру, 15 октября стало известно, что «Магнит» перестанет возить продукты на фурах, так как это влияет на их свежесть. За несколько дней до этого представители сети заявили, что компания готовит новую концепцию гипермаркетов.