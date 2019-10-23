Шесть иностранных круизных лайнеров зайдут в порт Сочи в 2020 году

Сочинский морской порт планирует принять в 2020 году шесть иностранных круизных лайнеров

Об этом на совещании в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщил гендиректор АО «Морпорт Сочи» Владимир Деркунов.

«В следующем году первой из иностранных компаний возобновляет круизное сообщение с Сочи Azamara Cruises. Круизная компания намерена выполнить два рейса из Афин с заходом в порты городов Стамбул, Верна, Констанца, Одесса и Сочи», — процитировала пресс-служба администрации Краснодарского края Деркунова.

По его словам, в 2020 году в сочинский порт планируют зайти еще пять иностранных круизных лайнеров: Albatros, Amera, Le Bougainville, Boudicca, Ocean Majecty. В пресс-службе напомнили, что в Сочи для иностранных туристов специально разработали 30 новых туристско-экскурсионных маршрутов, в которые включили более 100 культурно-познавательных, природных, спортивных, исторических и развлекательных объектов показа.

Как сообщали Юга.ру, в начале 2021 года круизы лайнера «Князь Владимир» планируют запустить в Турцию.