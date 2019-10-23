Самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма — «Российская газета»

Два самолета ВВС США Boeing B-52H Stratofortress в октябре провели тренировочный полет над Черным морем, отработав «бомбардировку» Крыма

По данным мониторингового ресурса Plane Radar, бомбардировщики проводили учения 19 октября, при этом один из самолетов приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку российского полуострова.

Американские военные проводят тренировочные полеты для подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами, написала 23 октября «Российская газета» (официальный печатный орган правительства РФ) со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США. Полет продолжался 12 часов. Во время него США провели совместную тренировку с военными из Румынии, Украины и Грузии.