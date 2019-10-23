Самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма — «Российская газета»
Два самолета ВВС США Boeing B-52H Stratofortress в октябре провели тренировочный полет над Черным морем, отработав «бомбардировку» Крыма
По данным мониторингового ресурса Plane Radar, бомбардировщики проводили учения 19 октября, при этом один из самолетов приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку российского полуострова.
Американские военные проводят тренировочные полеты для подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами, написала 23 октября «Российская газета» (официальный печатный орган правительства РФ) со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США. Полет продолжался 12 часов. Во время него США провели совместную тренировку с военными из Румынии, Украины и Грузии.
Напомним, что в феврале 2018 года вблизи российских границ над Черным морем заметили разведывательный самолет ВМС США EP-3E Aries II. А в ноябре Министерство обороны РФ заявило, что российский истребитель Су-27 перехватил самолет Военно-морских сил США, который приближался к границам страны.
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