В краснодарской «Типографии» пройдет первый фестиваль истории российского вина
Фестиваль истории российского вина пройдет 30 ноября в Центре современного искусства «Типография» в Краснодаре
«Мероприятие даст старт серии дегустационно-образовательных проектов, которые будут способствовать повышению интереса к отечественному продукту и агротуризму на Кубани», — отметили организаторы.
В программе запланированы дегустации, мастер-классы и лекции о различных периодах развития виноделия в России — от античности до современности. Темы лекций коснутся всех винных регионов страны — «Виноградарство и виноделие античного Боспора», «Роль казачества в развитии виноделия России», «История виноделия в дореволюционный период», «Российское виноделие сегодня и его туристические маршруты».
Фестиваль проводят Бюро «Винные истории», агентство «Событие», Ассоциация производителей винограда и вина Краснодарского края «Кубаньвиноградалко», научно-методический центр виноградарства и виноделия «Лаборатория вина» при Севастопольском филиале МГУ им. Ломоносова. Программа мероприятия опубликована на сайте «Винных историй».
В пресс-службе краевой администрации отметили, что в Краснодарском крае работают 35 объектов аграрного туризма, специализирующихся на эногастрономическом направлении — винодельни, пасеки, сыроварни, экофермы и многие другие объекты. Предприятия расположены в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, а также — Темрюкском, Северском, Усть-Лабинском и других районах региона.
Напомним, в июле «Типография» покинула помещение на улице Буденного, а в августе переехала на Зиповскую, 5, корпус 33.
Читайте также
Проект Антропогенез.ру и фонд «Эволюция» провели вручение премии «Почетный академик ВРАЛ»
Интервью московского урбаниста Аркадия Гершмана
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.