В краснодарской «Типографии» пройдет первый фестиваль истории российского вина

«Мероприятие даст старт серии дегустационно-образовательных проектов, которые будут способствовать повышению интереса к отечественному продукту и агротуризму на Кубани», — отметили организаторы.

В программе запланированы дегустации, мастер-классы и лекции о различных периодах развития виноделия в России — от античности до современности. Темы лекций коснутся всех винных регионов страны — «Виноградарство и виноделие античного Боспора», «Роль казачества в развитии виноделия России», «История виноделия в дореволюционный период», «Российское виноделие сегодня и его туристические маршруты».

Фестиваль проводят Бюро «Винные истории», агентство «Событие», Ассоциация производителей винограда и вина Краснодарского края «Кубаньвиноградалко», научно-методический центр виноградарства и виноделия «Лаборатория вина» при Севастопольском филиале МГУ им. Ломоносова. Программа мероприятия опубликована на сайте «Винных историй».

В пресс-службе краевой администрации отметили, что в Краснодарском крае работают 35 объектов аграрного туризма, специализирующихся на эногастрономическом направлении — винодельни, пасеки, сыроварни, экофермы и многие другие объекты. Предприятия расположены в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, а также — Темрюкском, Северском, Усть-Лабинском и других районах региона.