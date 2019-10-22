Кадыров побил рекорд по наибольшему числу рекордов

Чечня, Вся Россия

Распечатать

Глава Чечни Рамзан Кадыров в октябре попал в Книгу рекордов России по числу рекордов

Книга рекордов России 22 октября отмечает свое семилетие. В честь этого организация проведет торжественное мероприятие. На нем Кадырову хотят вручить сертификат Книги рекордов России как главе региона, организовавшего и присутствовавшего на наибольшем количестве рекордов за один год.

Читайте также:

За какие рекорды Кадырова хотят наградить? В этом году весной в Чечне зафиксировали рекорд массового строевого конного похода в национальной одежде. В нем участвовали более 1,2 тыс. всадников. Поход возглавил Кадыров.

Кроме того, Книга рекордов России зафиксировала рекорд шестилетнего Рахима Куриева из Чечни. За два часа отжался от пола 4 тыс. 183 раза. В прошлом году Куриев сделал 4 тыс. 105 отжиманий без перерыва за 2 часа 25 минут. Однако это достижение не попало в Книгу рекордов России. Позже мальчик установил еще шесть рекордов по отжиманиям. Глава Чечни тогда присвоил ему звание почетного гражданина республики и подарил Mercedes.

Что представляет собой Книга рекордов России? Это проект, цель которого — создать полную информационную базу российских рекордов. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях: спорт, архитектура, человек, география, сообщает ЧГТРК «Грозный».

Награды Рамзан Кадыров

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Кадыров побил рекорд по наибольшему числу рекордов
В Краснодаре столкнулись трамвай и легковушка
В Крыму девушка зарезала таксиста и подожгла его дом из-за домогательств
Совет по развитию горноклиматических курортов создали в Сочи
Обвиняемые в нападении на семью Ахеджака не признали вину
Счетная палата назвала неэффективной господдержку Северному Кавказу

Лента новостей

Статьи

Врача из Краснодара признали главным лжеученым года

Проект Антропогенез.ру и фонд «Эволюция» провели вручение премии «Почетный академик ВРАЛ»

Статьи

В кафе Краснодара трудоустроили девушку-аутиста

Девушке помог проект «Открытая среда»

Статьи

«Краснодар за пределами улицы Красной и парка Галицкого представляет собой одну большую парковку»

Интервью московского урбаниста Аркадия Гершмана

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале