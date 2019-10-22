Кадыров побил рекорд по наибольшему числу рекордов

Книга рекордов России 22 октября отмечает свое семилетие. В честь этого организация проведет торжественное мероприятие. На нем Кадырову хотят вручить сертификат Книги рекордов России как главе региона, организовавшего и присутствовавшего на наибольшем количестве рекордов за один год.

За какие рекорды Кадырова хотят наградить? В этом году весной в Чечне зафиксировали рекорд массового строевого конного похода в национальной одежде. В нем участвовали более 1,2 тыс. всадников. Поход возглавил Кадыров.

Кроме того, Книга рекордов России зафиксировала рекорд шестилетнего Рахима Куриева из Чечни. За два часа отжался от пола 4 тыс. 183 раза. В прошлом году Куриев сделал 4 тыс. 105 отжиманий без перерыва за 2 часа 25 минут. Однако это достижение не попало в Книгу рекордов России. Позже мальчик установил еще шесть рекордов по отжиманиям. Глава Чечни тогда присвоил ему звание почетного гражданина республики и подарил Mercedes.

Что представляет собой Книга рекордов России? Это проект, цель которого — создать полную информационную базу российских рекордов. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях: спорт, архитектура, человек, география, сообщает ЧГТРК «Грозный».