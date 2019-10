В Краснодаре столкнулись трамвай и легковушка

View this post on Instagram

Коммунаров/Советская в 11:45. В 12:00 движение трамваев было восстановлено. #Краснодар #крд #дтп #аварии #улицакоммунаров #КакМожноНеЗаметитьТрамвай #трамвай #общественныйтранспорт #транспорт #krasnodar_transport