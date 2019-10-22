В Краснодаре столкнулись трамвай и легковушка

В Краснодаре 22 октября на пересечении улиц Коммунаров и Комсомольской столкнулись трамвай и иномарка

В 11:30 местный житель двигался на автомобиле Hyundai по улице Комсомольской. На перекрестке с Коммунаров 62-летний водитель не уступил дорогу трамваю №4, имевшему преимущество, и врезался в него. На фотографиях, опубликованных в инстаграм-паблике «Общественный транспорт Краснодара», видно, как у машины смялась боковая часть, а у трамвая — передний бампер.

Задержка общественного транспорта составила 20 минут, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару. В результате аварии никто не пострадал.



