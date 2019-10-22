В Крыму девушка зарезала таксиста и подожгла его дом из-за домогательств

Следственный отдел по Балаклавскому району установил, что накануне в такси она познакомилась с водителем. 56-летний мужчина пригласил пассажирку к себе в гости. После того как новые знакомые выпили у него дома, гостья решила уйти домой. Однако мужчина начал, согласно формулировке Следственного комитета, «активно приставать» к девушке. Для защиты от него она взяла нож и не менее семи раз ударила его в сердце. Чтобы скрыть следы преступления, девушка подожгла жилье мужчины, сообщили в пресс-службе СУ СК по Крыму.

Подозреваемую задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).



Напомним, в этом году жительницу Геленджика Кристину Шидукову приговорили к восьми годам колонии за то, что она убила своего мужа, защищаясь от него после нескольких лет насилия. С 2016 по 2018 год около 2,5 тыс. россиянок были осуждены за убийство. О том, как распознать домашнее насилие и как вести себя в ситуации, когда на вас нападают, Юга.ру пообщались с юристом и психологом.