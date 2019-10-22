На Кубани женщина убила соседку за просьбу налить воды

Краснодарский край

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В Курганинском районе в октябре женщину обвинили в убийстве соседки за просьбу налить воды в бутылки

По версии следствия, 4 апреля 2018 года в поселке Северном 82-летняя пенсионерка пришла в один из домов на улице Победы. Она попросила соседку набрать горячую воду в две пластиковые бутылки, но получила отказ. Женщины начали ссориться и 41-летняя хозяйка дома сбила гостью с ног, села ей на грудь и стала душить. После этого она нанесла не менее 11 ударов твердым предметом по голове пожилой женщине, от чего та умерла на месте.

Женщину заключили под стражу и обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Материалы уголовного дела передали в Советский районный суд Краснодара, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. При этом в ведомстве отметили, что женщина не признала свою вину.

Накануне Юга.ру сообщали о том, что в Новокубанском районе завершилось расследование дела об убийстве пенсионерки и ее 55-летней дочери.

Курганинский район Правосудие Прокуратура Следственный комитет Суд Убийство

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