Страховой дом ВСК получил премию «Компания года» на кубанском форуме «Дело за малым»

Страховой дом ВСК в октябре стал участником форума для предпринимателей «Дело за малым» в Краснодаре

Форум для предпринимателей прошел 18-19 октября в краевой столице. В мероприятии поучаствовали более 25 тыс. предпринимателей из 70 регионов России. За два дня участники посетили более 100 семинаров, лекций, бизнес-игр и других активностей. Основной целью форума было повышение знаний предпринимателей в сферах лидерства и мотивации персонала, создания эффективной команды и продвижения продукта.

В форуме также приняли участие бизнес-тренеры из разных стран, среди которых были Майкл Трейси, Аллан Пиз, Гил Петерсил, Радислав Гандапас и другие. Хедлайнером стал американский изобретатель и основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск. Также на мероприятии присутствовали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, предприниматель Сергей Галицкий.