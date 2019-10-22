Страховой дом ВСК получил премию «Компания года» на кубанском форуме «Дело за малым»

Партнерский Краснодарский край

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Страховой дом ВСК в октябре стал участником форума для предпринимателей «Дело за малым» в Краснодаре

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Форум для предпринимателей прошел 18-19 октября в краевой столице. В мероприятии поучаствовали более 25 тыс. предпринимателей из 70 регионов России. За два дня участники посетили более 100 семинаров, лекций, бизнес-игр и других активностей. Основной целью форума было повышение знаний предпринимателей в сферах лидерства и мотивации персонала, создания эффективной команды и продвижения продукта.

В форуме также приняли участие бизнес-тренеры из разных стран, среди которых были Майкл Трейси, Аллан Пиз, Гил Петерсил, Радислав Гандапас и другие. Хедлайнером стал американский изобретатель и основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск. Также на мероприятии присутствовали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, предприниматель Сергей Галицкий.

Круглый стол «Синергетический эффект взаимодействия крупных международных компаний и МСБ»

Круглый стол «Синергетический эффект взаимодействия крупных международных компаний и МСБ»

На форуме провели круглый стол южного регионального комитета ассоциации европейского бизнеса на тему «Синергетический эффект взаимодействия крупных международных компаний и МСБ». Там выступили региональный директор по корпоративным вопросам и взаимодействию с государственными органами группы компаний Danone в России Олег Жарко, глава немецкого бизнес-центра EY Таджио Шиллинг и другие, рассказали в пресс-службе ВСК.

Во время заседания заместитель Председателя Краснодарского регионального отделения РСПП Сергей Огурцов отметил заслуги Страхового дома ВСК в развитии бизнеса региона и вручил национальную бизнес-премию «Компания года» директору Краснодарского филиала Ларисе Лащеновой.

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