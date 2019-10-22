Водитель грузовика с Кубани попал в ДТП с тремя погибшими в Воронежской области

В Воронежской области 22 октября в ДТП с участием кубанского водителя погибли три человека

Авария произошла на трассе М4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области. По предварительным данным, 25-летний местный житель на автомобиле ВАЗ-2107 ехал в сторону Ростова-на-Дону, когда врезался во встречный грузовик МАН под управлением 43-летнего жителя Краснодарского края.

В результате аварии на месте погиб водитель легковой машины и двое его пассажиров. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.