Водитель грузовика с Кубани попал в ДТП с тремя погибшими в Воронежской области
В Воронежской области 22 октября в ДТП с участием кубанского водителя погибли три человека
Авария произошла на трассе М4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области. По предварительным данным, 25-летний местный житель на автомобиле ВАЗ-2107 ехал в сторону Ростова-на-Дону, когда врезался во встречный грузовик МАН под управлением 43-летнего жителя Краснодарского края.
В результате аварии на месте погиб водитель легковой машины и двое его пассажиров. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Напомним, в Майкопе 19 октября произошло ДТП на пересечении улиц Курганной и Адыгейской. Микроавтобус ГАЗ столкнулся с автомобилем Chevrolet, после чего маршрутка перевернулась. Пострадали трое взрослых и 13-летняя девочка. Позже в МВД по Адыгее назвали предварительные результаты расследования аварии.
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