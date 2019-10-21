Атамана школы избрали в единый день выборов лидеров ученических советов в Сочи

Впервые в школе № 10 провели выборы атамана. На эту должность претендовали три старшеклассника. Наибольшее число голосов набрал девятиклассник Антон Мищенко, сообщил порталу Юга.ру директор школы № 10 имени атамана С. Белого Владимир Давыдов.

«Атаман представит интересы школы в союзе Казачьей молодежи Кубани. Он будет участвовать в организации школьных мероприятий, связанных с историей казачества, патриотической и военно-спортивной работой», — уточнил Давыдов.

Напомним, что Союз казачьей молодежи образовали в 2017 году, туда вошли около 85 тыс. детей — учащиеся 3,5 тыс. казачьих классов и 7 казачьих кадетских корпусов. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин ранее предлагал создать союзы казачьей молодежи по всей стране.

Казачьи классы появились во всех школах Кубани в 2016 году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Всего тогда открыли более 2,5 тыс. таких классов на 43 тыс. учеников. Осенью следующего года в казачьих классах учились более 85 тыс. детей. Власти края хотят сделать 87% школ казачьими. Кроме того, с этого года в 124 школах Краснодарского края начали проводить «Час духовности».

Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Кубани Николай Долуда в октябре 2018 года заявил, что хочет открыть в регионе казачьи детсады.