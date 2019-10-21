В Краснодаре маршрутка въехала в припаркованный автомобиль

ДТП произошло на Ростовском шоссе. 39-летний житель Ингушетии в 11:20 вел автобус ПАЗ от улицы Петра Метальникова в сторону Ягодина. Водитель решил перестроиться в правую полосу, но не рассчитал маневр и наехал на припаркованную Honda. На кадрах, опубликованных в паблике «ЧП Краснодар», видно, что от удара иномарка проехала несколько метров и скатилась в кювет. В момент аварии в маршрутном автобусе №78 был только водитель, сообщили порталу Юга.ру в УМВД России по Краснодару.

В результате ДТП пострадавших нет.



В Майкопе 20 октября маршрутка перевернулась после столкновения с автомобилем Chevrolet. Пострадали четыре человека, в том числе 13-летняя девочка. В конце сентября в столице Кубани столкнулись две маршрутки, в результате ДТП пострадала одна пассажирка.