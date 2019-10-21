Житель Ингушетии ранил троих мужчин и пенсионерку, которые требовали от его брата вернуть долг

В Ингушетии в октябре полиция начала проверку после того, как местный житель устроил стрельбу и ранил четыре человека

В Сунженский отдел полиции 19 октября позвонили из больницы и сообщили, что к ним доставили четырех человек с огнестрельными ранениями. Трое из них оказались жителями Малгобекского района в вовзрасте от 32 лет до 41 года. Еще одна пострадавшая — 61-летняя жительница села Троицкое.

Что произошло? Конфликт случился в Троицком. Местный житель задолжал деньги 37-летней женщине из Магаса. Чтобы вернуть их, она поехала в село вместе с тремя мужчинами. Между ними и должником произошла ссора. В это время вышел 38-летний брат задолжавшего и стал стрелять из травматического пистолета. В итоге он ранил четырех человек.

Позже он пришел в полицию с повинной. Мужчина отдал оружие без соответствующих документов и восемь патронов к нему.