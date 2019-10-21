Житель Ингушетии ранил троих мужчин и пенсионерку, которые требовали от его брата вернуть долг
В Ингушетии в октябре полиция начала проверку после того, как местный житель устроил стрельбу и ранил четыре человека
В Сунженский отдел полиции 19 октября позвонили из больницы и сообщили, что к ним доставили четырех человек с огнестрельными ранениями. Трое из них оказались жителями Малгобекского района в вовзрасте от 32 лет до 41 года. Еще одна пострадавшая — 61-летняя жительница села Троицкое.
Что произошло? Конфликт случился в Троицком. Местный житель задолжал деньги 37-летней женщине из Магаса. Чтобы вернуть их, она поехала в село вместе с тремя мужчинами. Между ними и должником произошла ссора. В это время вышел 38-летний брат задолжавшего и стал стрелять из травматического пистолета. В итоге он ранил четырех человек.
Позже он пришел в полицию с повинной. Мужчина отдал оружие без соответствующих документов и восемь патронов к нему.
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Что грозит стрелявшему? Полицейские установили, что он был ранее судим. Во время конфликта мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердила медэкспертиза.
Против него составили административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП России (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). По факту произошедшего проводят проверку.
Что стало с пострадавшими? Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в травматологическое отделение. Трое мужчин после оказания медицинской помощи направили на амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе МВД по Ингушетии.
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