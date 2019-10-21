Авторы 10 волонтерских проектов получат премии главы Адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 18 октября подписал указ об учреждении именной премии для волонтеров республики
Ежегодные премии получат 10 самых активных добровольцев, работающих в различных направлениях волонтерства, сообщили в пресс-службе главы региона.
Как уточнили порталу Юга.ру в министерстве образования и науки Адыгеи, премиальный фонд составляет 350 тыс. рублей. Награждение лучших волонтеров состоится уже в этом году и будет приурочено ко Дню добровольца, который отмечается 5 декабря.
«До этого будет проведен конкурсный отбор лучших волонтерских проектов. Таким образом, претендовать на премию главы Адыгеи может каждый волонтер, который является автором или организатором проекта. Для участия в конкурсе необходимо будет заполнить анкету и собрать пакет документов», — пояснили организаторы конкурса.
Ресурсный центр добровольчества «Волонтеры Адыгеи» объединяет 19 студенческих волонтерских объединения и 141 школьный волонтерский отряд. Всего в единой информационной системе «Добровольцы России» зарегистрировано свыше 11,4 тыс. представителей из Адыгеи.
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