Авторы 10 волонтерских проектов получат премии главы Адыгеи

Краснодарский край

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 18 октября подписал указ об учреждении именной премии для волонтеров республики

Ежегодные премии получат 10 самых активных добровольцев, работающих в различных направлениях волонтерства, сообщили в пресс-службе главы региона.

Как уточнили порталу Юга.ру в министерстве образования и науки Адыгеи, премиальный фонд составляет 350 тыс. рублей. Награждение лучших волонтеров состоится уже в этом году и будет приурочено ко Дню добровольца, который отмечается 5 декабря.

«До этого будет проведен конкурсный отбор лучших волонтерских проектов. Таким образом, претендовать на премию главы Адыгеи может каждый волонтер, который является автором или организатором проекта. Для участия в конкурсе необходимо будет заполнить анкету и собрать пакет документов», — пояснили организаторы конкурса.

Ресурсный центр добровольчества «Волонтеры Адыгеи» объединяет 19 студенческих волонтерских объединения и 141 школьный волонтерский отряд. Всего в единой информационной системе «Добровольцы России» зарегистрировано свыше 11,4 тыс. представителей из Адыгеи.

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