В Краснодаре в кустах нашли пропавшего неделю назад пенсионера

В Краснодаре в кустах за гаражами 20 октября нашли 74-летнего пенсионера, пропавшего неделю назад

Пенсионер 13 октября ушел из дома на улице Селезнева и не вернулся. Его родственники сообщили, что он страдает потерей памяти.

В воскресенье, 20 октября, в 15:30 в полицию поступила информация о том, что во 2-м Заречном проезде из кустов за гаражами раздаются посторонние звуки. Приехавшие на место сотрудники патрульно-постовой службы провели осмотр территории и обнаружили в кустах лежащего мужчину. Им оказался 74-летний ранее пропавший Василий Шитюк.

Мужчину госпитализировали, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В этот же день, 13 октября, в краевой столице пропала 80-летняя местная жительница. Спустя сутки она сама вернулась домой. В конце сентября в поселке Афипском ушла из дома 49-летняя женщина. 20 октября стало известно, что она погибла.