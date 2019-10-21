За убийство жены и тещи в Новокубанском районе будут судить мужчину

В Новокубанском районе в октябре завершили расследование об убийстве женщины и ее матери, чьи тела нашли в частном доме

Тела 55-летней женщины с ножевыми ранениями и ее 81-летней матери с черепно-мозговой травмой нашли 11 декабря прошлого года в их доме в поселке Восход. На следующий день полицейские задержали подозреваемого в убийстве на вокзале в Ростове-на-Дону.

Следствие установило, что 57-летний мужчина жил в одном доме с женой и ее матерью. Утром 9 декабря он выпивал с супругой, после чего они начали ссориться из-за финансовых проблем. Тогда местный житель не менее двух раз ударил женщину кулаками по голове. Потерпевшая попыталась убежать, однако муж взял нож и не менее пяти раз ударил им в грудь и затылок жены. После этого злоумышленник встретил на кухне пенсионерку, которая стала свидетелем преступления. Чтобы скрыть убийство супруги, мужчина не менее четырех раз ударил пожилую женщину стеклянной бутылкой по голове, от чего она умерла.

После этого мужчина попытался избавиться от следов преступления и скрылся. Однако после задержания 12 декабря он признался в убийстве.

На период следствия злоумышленника заключили под стражу, его обвинили по п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление). Материалы дела передали в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.