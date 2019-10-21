В Краснодаре водитель сбил 11-летнюю девочку, которая получила тяжелые травмы

Краснодарский край

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В Краснодаре 20 октября водитель сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте

Авария произошла в 17:15 на улице Комарова. По предварительным данным, 25-летний местный житель за рулем машины ВАЗ-2115 ехал со стороны улицы Очаковской, когда девочка переходила дорогу в неустановленном месте недалеко от пешеходного перехода. Мужчина наехал на ребенка, в результате ДТП школьница получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Также у нее диагностировали перелом основания черепа. Пострадавшую госпитализировали.

Паблик «Туподар» опубликовал в соцсетях видео с комментариями очевидицы ДТП. По ее словам, парень после аварии не подошел к родителям ребенка, и «вместо того, чтобы хотя бы извиниться перед родителями, ходил и рассказывал, что его отец — генерал в отставке».

В полиции начали доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Напомним, в краевой столице 10 октября автомобиль сбил 9-летнего ребенка, переходившего дорогу на красный свет. Школьницу с травмами доставили в больницу. А 7 октября в Новороссийске местный депутат сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже его арестовали, а партия «Единая Россия» приостановила его членство.

Дети ДТП Краснодар

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