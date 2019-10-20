Священник раскритиковал мужчин за любовь к футболу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов возмутился любовью российских мужчин к футболу. Это произошло в программе «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз» после обращения зрительницы. Женщина позвонила и рассказала, что ее муж покончил с собой после долгих лет алкоголизма. В ответ на это Смирнов посоветовал всем мужчинам заходить в храмы на улице, а не смотреть целыми днями футбол, приводит его слова «Интерфакс».

«Всю жизнь — "Зенит", "Спартак"... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом "Зенит", "Спартак". И это что — жизнь, что ли?», — сказал священник.