Священник раскритиковал мужчин за любовь к футболу

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Протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире телеканала «Союз» раскритиковал мужчин, которые любят смотреть футбол

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов возмутился любовью российских мужчин к футболу. Это произошло в программе «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз» после обращения зрительницы. Женщина позвонила и рассказала, что ее муж покончил с собой после долгих лет алкоголизма. В ответ на это Смирнов посоветовал всем мужчинам заходить в храмы на улице, а не смотреть целыми днями футбол, приводит его слова «Интерфакс».

«Всю жизнь — "Зенит", "Спартак"... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом "Зенит", "Спартак". И это что — жизнь, что ли?», — сказал священник.

После этого член комитета по этике РФС Андрей Созин в интервью «Говорит Москва» не согласился с мнением Смирнова. По его словам, футбол — самая народная игра, а РПЦ не стоит к ней ревновать. Он добавил, что людей, интересующихся футболом, нельзя назвать пассивными, так как они играют на улице и ходят на матчи. 

«Где футбол и где церковь? Пусть предложат что-то другое, тогда надо людям всем встать и пойти с утра молиться целый день?», — сказал Созин.

РПЦ РФС Телевидение Футбол Церковь

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