В Краснодар привезли два новых трамвая и троллейбус
В Краснодар 20 октября приехали новые трамваи и троллейбус
Ночью в Восточное трамвайное депо привезли 17-й и 18-й трамваи. Таким образом, в краевую столицу уже доставили ровно половину вагонов, которые должны поставить в этом году с Усть-Катавского завода.
Утром в Депо № 1 на улице Дзержинского привезли седьмой по счету троллейбус с автономным ходом, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
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Напомним, в феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых трамвайных вагонов. Первый трамвай с Усть-Катавского завода отправили в Краснодар в середине июля. Всего из казны Краснодарского края в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление трамваев. За это время хотят купить более 100 низкопольных вагонов.
Кроме того, в этом году для Краснодара соберут 12 новых троллейбусов с кондиционером и автономным ходом. Все машины приедут до 11 ноября. Первый троллейбус доставили 8 сентября.
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