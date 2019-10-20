В Краснодар привезли два новых трамвая и троллейбус

Краснодарский край

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В Краснодар 20 октября приехали новые трамваи и троллейбус

Ночью в Восточное трамвайное депо привезли 17-й и 18-й трамваи. Таким образом, в краевую столицу уже доставили ровно половину вагонов, которые должны поставить в этом году с Усть-Катавского завода.

Утром в Депо № 1 на улице Дзержинского привезли седьмой по счету троллейбус с автономным ходом, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

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Напомним, в феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых трамвайных вагонов. Первый трамвай с Усть-Катавского завода отправили в Краснодар в середине июля. Всего из казны Краснодарского края в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление трамваев. За это время хотят купить более 100 низкопольных вагонов. 

Кроме того, в этом году для Краснодара соберут 12 новых троллейбусов с кондиционером и автономным ходом. Все машины приедут до 11 ноября. Первый троллейбус доставили 8 сентября.

Краснодар КТТУ Трамвай Троллейбус

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