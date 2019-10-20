В Краснодар привезли два новых трамвая и троллейбус

Ночью в Восточное трамвайное депо привезли 17-й и 18-й трамваи. Таким образом, в краевую столицу уже доставили ровно половину вагонов, которые должны поставить в этом году с Усть-Катавского завода.

Утром в Депо № 1 на улице Дзержинского привезли седьмой по счету троллейбус с автономным ходом, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.