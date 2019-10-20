Кинологи попросили россиян не подкармливать бродячих собак

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Российские кинологи в октябре рассказали, почему нельзя подкармливать бродячих собак.

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что живущая на улице собака не всегда нуждается в помощи человека. Лучше давать животным не еду, а постараться найти приют или связаться с волонтерами. Из-за того, что собаки получают еду в одном и том же месте, они закрепляются там и создают стаи, которые постепенно разрастаются.

Таким образом, человеческая помощь животным приводит к другой проблеме — стаи считают территорию своей, охраняют ее и могут нападать на людей.

«В цивилизованном мире бездомных собак быть не должно, потому что собака —домашнее животное», — заключил Голубев РИА «Новости».

Как писали Юга.ру, в Анапе в 2019 году планируют открыть питомник для временного содержания бездомных животных.

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Кинологи попросили россиян не подкармливать бродячих собак

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