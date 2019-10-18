В Адыгее стартовали курсы по бесплатному обучению адыгейскому языку
В Адыгее завершился набор на очередной поток курсов по бесплатному обучению адыгейскому языку. Вечером 17 октября состоялись первые занятия
Проект стартовал в апреле, его реализуют в рамках проектного офиса по изучению и сохранению адыгейского языка. Первый этап прошел успешно и собрал много слушателей. Поэтому было решено организовать новые курсы.
«Интерес к проекту продолжает расти. В этот раз число желающих значительно увеличилось. К изучению адыгейского языка вчера приступило около 100 человек — люди разных возрастов и национальностей», — рассказали порталу Юга.ру в Адыгейском республиканском институте гуманитарных исследований (АРИГИ).
Группы сформированы в зависимости от уровня владения языком слушателей. Для каждой группы составлена индивидуальная программа. Кроме того, впервые организована детская группа.
«Всегда хотел восполнить пробел в знании родного языка. Из информации портала Юга.ру узнал о новом образовательном проекте, и как появилась возможность принять в нем участие, сразу ею воспользовался. Школу я закончил 28 лет назад, было сложно сразу включиться в процесс обучения. Поэтому сел за первую парту, чтобы сосредоточиться на изучении адыгейского языка. В течение часа преподаватель уделяла внимание каждому. Также все обеспечены печатной продукцией, аудиоуроками по правильному произношению», — рассказал один из слушателей Мурат Хут.
Занятия будут проходить два раза в неделю до конца года. Они организуются в Адыгейском госуниверситете и Адыгейской республиканской гимназии. В ближайшее время будет сформирована еще одна группа — в поселке Яблоновском.
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