«Кубань Кредит» принял участие в форуме «Дело за малым» и стал партнером трека «Бизнес»

Основная задача форума, который начал работу 18 октября, — объединить на одной площадке представителей бизнеса и органов власти для обсуждения принципов взаимодействия и поиска совместных решений. Для участия в мероприятии зарегистрировались более 25 тыс. человек.

Главная тема Форума — «Человеческий капитал». Программа разделена на треки — «Бизнес», «Человек» и «Экосреда». Партнером трека «Бизнес» выступил КБ «Кубань Кредит». Делегацию банка возглавил зампредседателя правления Александр Калинич. В основном пленарном заседании первого дня также принял участие председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» Виктор Бударин и член наблюдательного совета, руководитель департамента маркетинга, рекламы и PR Елена Кандинер.

Александр Калинич стал спикером панельной дискуссии с участием молодых предпринимателей «Привлечение доступного финансирования для развития бизнеса: банковский ресурс и альтернативы». Она была посвящена программам государственной поддержки малого бизнеса. Калинич рассказал об опыте КБ «Кубань Кредит» в обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, познакомил с финансовыми инструментами в рамках программ господдержки, также поделился идеей о необходимости широкого освещения в СМИ положительных примеров предпринимательской деятельности. По мнению зампреда банка, чем больше граждан будет заниматься бизнесом, тем лучше — это позитивно скажется, в первую очередь, на росте их благосостояния, и в то же время на развитии экономики страны. Калинич отметил, что в нынешнем форуме участвует большое количество молодежи, что говорит об интересе молодого поколения к занятию бизнесом и актуальности заявленной темы, а значит, надо создавать ему все условия для этого.

О мерах поддержки предприятий легкой промышленности на панельной дискуссии «Как российским товарам завоевать потребителя» рассказал начальник управления продаж юридическим лицам Сергей Колбуденко. На семинаре «Финансовые инструменты для развития бизнеса» с докладом о преимуществах факторинга выступила начальник отдела факторинговых операций Людмила Королева.

«Приглашение представителей КБ "Кубань Кредит" на форум в качестве экспертов закономерно — мы один из крупнейших банков региона и приобрели репутацию банка, который активно работает с малым и средним бизнесом на региональном и федеральном уровне. В настоящее время "Кубань Кредит" входит в топ-10 российских кредитных организаций по работе с МСБ. Более 73% корпоративного кредитного портфеля составляют кредиты, выданные субъектам малого и среднего предпринимательства. Банк постоянно наращивает и развивает свою продуктовую линейку для бизнеса, и многие услуги сегодня предоставляется в цифровом виде», — отметил Александр Калинич.

На протяжении форума в главном павильоне Экспоцентра работает информационный стенд КБ «Кубань Кредит», где специалисты банка консультируют гостей форума по всем продуктам, по конкретным программам кредитования и рассказывают о возможностях для малого и среднего бизнеса.