Директора департамента архитектуры Севастополя обвинили в незаконной выдаче разрешения для застройщика
В Севастополе 17 октября задержали директора департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко
Следственные детствия против него начали из-за строительства здания на Фиолентовском шоссе. ООО «Порфир» возвело дом и кафе, однако не присоединило здания к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. Чиновник знал об этом, но все равно в феврале и марте выдал разрешение на ввод в эксплуатацию этих двух зданий.
Директора департамента архитектуры задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По этой статье ему предъявили обвинение. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
Моложавенко возглавил департамент архитектуры Севастополя в 2016 году. В январе 2018 года он стал заместителем главы ведомства. А в октябре того же года он снова возглавил департамент, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что в Севастополе 16 октября задержали бывшего главу департамента городского хозяйства Михаила Тарасова.
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