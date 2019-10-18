Директора департамента архитектуры Севастополя обвинили в незаконной выдаче разрешения для застройщика

Следственные детствия против него начали из-за строительства здания на Фиолентовском шоссе. ООО «Порфир» возвело дом и кафе, однако не присоединило здания к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. Чиновник знал об этом, но все равно в феврале и марте выдал разрешение на ввод в эксплуатацию этих двух зданий.

Директора департамента архитектуры задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По этой статье ему предъявили обвинение. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.