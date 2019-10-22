КубГТУ открыл запись на тренировочные ЕГЭ и ОГЭ
Кубанский государственный технологический университет проведет тренировочные единый и основной госэкзамены с февраля по апрель 2020 года
Для учащихся 11-х классов тренировочный ЕГЭ проводят по 9 предметам: математика, физика, химия, обществознание, русский и английский языки, история, биология, информатика. Для учащихся 9-х классов тренировочный ОГЭ проводят по 4 предметам: математика, русский язык, физика и химия.
Тренировочные ЕГЭ и ОГЭ проводятся в соответствии с процедурой сдачи официального экзамена — это знакомит с заполнением бланков, построением тестов, их сложностью.
После тренировочного экзамена участники получат комплект документов с бланками регистрации и ответов, контрольно-измерительными материалами, числом баллов и результатами заданий. Это позволяет участнику проанализировать результаты и оценить уровень своей подготовки.
Тренировочные экзамены проведут по материалам Федерального центра тестирования и Федерального института педагогических измерений.
Узнать график экзаменов и другие подробности можно на сайте университета. Записаться на тестирование — по номеру: +7(861)2746571. Количество мест ограничено.
Читайте также
Интервью московского урбаниста Аркадия Гершмана
ТВ-3 запускает новое шоу «Табу»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.