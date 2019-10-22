КубГТУ открыл запись на тренировочные ЕГЭ и ОГЭ

Кубанский государственный технологический университет проведет тренировочные единый и основной госэкзамены с февраля по апрель 2020 года

Для учащихся 11-х классов тренировочный ЕГЭ проводят по 9 предметам: математика, физика, химия, обществознание, русский и английский языки, история, биология, информатика. Для учащихся 9-х классов тренировочный ОГЭ проводят по 4 предметам: математика, русский язык, физика и химия.

Тренировочные ЕГЭ и ОГЭ проводятся в соответствии с процедурой сдачи официального экзамена — это знакомит с заполнением бланков, построением тестов, их сложностью.