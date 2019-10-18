В Анапе обновят участок трассы Новороссийск — Керчь

В Анапе планируют отремонтировать участок трассы А290 Новороссийск — Керчь

Капитальный ремонт хотят провести на участке от 48-го до 55-го км (от хутора Просторного до Красного под Анапой). Там усилят слои дороги, оборудуют заездные карманы и посадочные площадки, переустроят три остановки общественного транспорта, укрепят обочины, обустроят тротуары, сделают систему водоотвода. Планируется, что на участке поменяют и перенастроят светофоры и заменят фонари, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Ожидается, что интенсивность движения на трассе после ремонта составит более 7,1 тыс. автомобилей в сутки. Ростовский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект капремонта участка. Дорога входит в состав европейского маршрута E97, проходит по территории Краснодарского края и Крыма и пересекает Керченский пролив через Крымский мост.