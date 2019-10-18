В Анапе обновят участок трассы Новороссийск — Керчь
В Анапе планируют отремонтировать участок трассы А290 Новороссийск — Керчь
Капитальный ремонт хотят провести на участке от 48-го до 55-го км (от хутора Просторного до Красного под Анапой). Там усилят слои дороги, оборудуют заездные карманы и посадочные площадки, переустроят три остановки общественного транспорта, укрепят обочины, обустроят тротуары, сделают систему водоотвода. Планируется, что на участке поменяют и перенастроят светофоры и заменят фонари, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.
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Ожидается, что интенсивность движения на трассе после ремонта составит более 7,1 тыс. автомобилей в сутки. Ростовский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект капремонта участка.
Дорога входит в состав европейского маршрута E97, проходит по территории Краснодарского края и Крыма и пересекает Керченский пролив через Крымский мост.
Юга.ру писали, что в 2021 году планируют начать реконструкцию участка дороги А290 около Новороссийского морского порта.
Напомним, что 30 августа Росавтодор, Минтранс и «Автодор» обсудили строительство скоростной трассы между Краснодаром и Керченским мостом. Стоимость каждого километра этой дороги оценили в 1 млрд рублей. 17 августа стало известно, что строительство Дальнего Западного обхода Краснодара обойдется инвесторам в 39 млрд рублей. Проект должны были начать в 2018 году, но реализацию перенесли на осень 2019 года.
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