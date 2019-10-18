На Кубани иномарка въехала в дорожный знак и перевернулась. Пострадал подросток

На Кубани 16 октября в результате ДТП иномарка врезалась в дорожный знак и опрокинулась. Пострадала 16-летняя девушка

Авария произошла 16 октября в 17:50 на дороге Белореченск — Апшеронск. По предварительным данным, 18-летний водитель Renault Sandero не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дорожный знак. После этого иномарка перевернулась. Стаж вождения парня составлял несколько месяцев, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадали водитель и его 16-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали, обстоятельства произошедшего уточняются.



Как сообщали Юга.ру, 13 октября под Горячим Ключом перевернулась машина. Тогда пострадали четыре человека. В сентябре в Ейском районе опрокинулся и упал в кювет автомобиль ВАЗ-2115. 41-летний водитель погиб.