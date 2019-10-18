В Краснодаре сгорели торговые павильоны

Краснодарский край

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В Краснодаре в районе Ейского шоссе утром 18 октября произошел крупный пожар в торговом помещении

Утром спасателям поступила информация о возгорании на улице 9-й Тихой. В 8:35 на место прибыли пожарные и установили, что загорелось торговое помещение на площади 100 кв. метров. На месте работали 17 человек и 5 пожарных машин. Огонь потушили в 8:59, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре утром 9 октября загорелось кафе «Адмирал» в парке «Солнечный остров». Площадь пожара составила 140 кв. метров.

Краснодар МЧС Пожары

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