В Краснодаре сгорели торговые павильоны
В Краснодаре в районе Ейского шоссе утром 18 октября произошел крупный пожар в торговом помещении
Утром спасателям поступила информация о возгорании на улице 9-й Тихой. В 8:35 на место прибыли пожарные и установили, что загорелось торговое помещение на площади 100 кв. метров. На месте работали 17 человек и 5 пожарных машин. Огонь потушили в 8:59, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Краснодаре утром 9 октября загорелось кафе «Адмирал» в парке «Солнечный остров». Площадь пожара составила 140 кв. метров.
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Ул. 9 Тихая. Что-то горит... От подписчика. UPD: 8:56 - локализация пожара 8:59 - ликвидация открытого горения Площадь пожара порядка 100м2. На месте работают 17 человек, 5 единиц техники. Возгорание произошло в торговом помещении. #крд #чпкраснодар #краснодармойгород #краснодарсити
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