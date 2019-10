В Краснодаре сгорели торговые павильоны

View this post on Instagram

Ул. 9 Тихая. Что-то горит... От подписчика. UPD: 8:56 - локализация пожара 8:59 - ликвидация открытого горения Площадь пожара порядка 100м2. На месте работают 17 человек, 5 единиц техники. Возгорание произошло в торговом помещении. #крд #чпкраснодар #краснодармойгород #краснодарсити