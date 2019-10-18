В Краснодаре будут судить застройщика за хищение у дольщиков 30 млн рублей

Краснодарский край

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В Краснодаре в октябре мужчину обвинили в обмане 18 дольщиков на 30 млн рублей

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Следствие установило, что 35-летний местный житель со своим знакомым несколько лет привлекал деньги дольщиков якобы для строительства многоквартирного жилого дома в станице Динской. При этом свои обязательства мужчина не исполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Ущерб превысил 30 млн рублей. 

При этом мужчина начал строить 7-этажный дом на 30 квартир на улице Красной в станице. Однако суд признал строение незаконным и подлежащим сносу. Против застройщика возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Его заключили под стражу, а имущество арестовали. Материалы дела направили в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 10 октября застройщика из Сочи посадили на два года за обман дольщиков на 35 млн рублей.

Деньги Краснодар Мошенничество Обманутые дольщики Прокуратура Строительство

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