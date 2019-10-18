В Краснодаре будут судить застройщика за хищение у дольщиков 30 млн рублей
В Краснодаре в октябре мужчину обвинили в обмане 18 дольщиков на 30 млн рублей
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Следствие установило, что 35-летний местный житель со своим знакомым несколько лет привлекал деньги дольщиков якобы для строительства многоквартирного жилого дома в станице Динской. При этом свои обязательства мужчина не исполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Ущерб превысил 30 млн рублей.
При этом мужчина начал строить 7-этажный дом на 30 квартир на улице Красной в станице. Однако суд признал строение незаконным и подлежащим сносу. Против застройщика возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Его заключили под стражу, а имущество арестовали. Материалы дела направили в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, 10 октября застройщика из Сочи посадили на два года за обман дольщиков на 35 млн рублей.
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