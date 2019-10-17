Двух жителей Сочи задержали за организацию тайных встреч «Свидетелей Иеговы»

В Сочи двум местным жителям предъявили обвинение в экстремизме за пропаганду запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы»

По данным следствия, 45-летний и 68-летний сочинцы, состоящие в организации «Свидетели Иеговы "Адлер"», с мая 2017 года по июнь 2019-го организовывали в разных жилых и нежилых помещениях Сочи собрания и религиозные выступления. На них они пропагандировали деятельность запрещенного объединения и вербовали новых участников.

В отношении мужчин завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (Участие в экстремистской организации), им предъявлено обвинение. Обоих задержали и заключения под стражу.

Следователи обыскали места, где проводились собрания, а также места жительства обвиняемых и изъяли литературу религиозного учения и средства связи. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также возможные соучастники, сообщили 17 октября в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.