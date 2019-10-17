Двух жителей Сочи задержали за организацию тайных встреч «Свидетелей Иеговы»
В Сочи двум местным жителям предъявили обвинение в экстремизме за пропаганду запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы»
По данным следствия, 45-летний и 68-летний сочинцы, состоящие в организации «Свидетели Иеговы "Адлер"», с мая 2017 года по июнь 2019-го организовывали в разных жилых и нежилых помещениях Сочи собрания и религиозные выступления. На них они пропагандировали деятельность запрещенного объединения и вербовали новых участников.
В отношении мужчин завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (Участие в экстремистской организации), им предъявлено обвинение. Обоих задержали и заключения под стражу.
Следователи обыскали места, где проводились собрания, а также места жительства обвиняемых и изъяли литературу религиозного учения и средства связи. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также возможные соучастники, сообщили 17 октября в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в апреле 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность Управленческого центра свидетелей Иеговы в России и запретил его работу. В мае этого же года Минюст ликвидировал все 45 общин свидетелей Иеговы на Кубани.
Европейский суд по правам человека в мае 2018 года зарегистрировал жалобу от 395 российских общин свидетелей Иеговы, которые пожаловались на преследования.
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