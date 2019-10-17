В Адыгее в память о земляке Вилли Токареве установят мемориальную доску и высадят березы
На хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгеи 11 ноября в честь 85-летия исполнителя шансона Вилли Токарева проведут памятные мероприятия, посвященные земляку
Об этом сообщил глава Заревского сельского поселения Анатолий Синяков. По его словам, на здании бывшей хуторской школы, где учился Вилли Токарев, жители установят мемориальную доску. Сейчас в этом здании размещается православный храм иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». На его территории жители высадят три березы, о которых Токарев пел.
«Белые березы ассоциировались у него с Россией, с русским раздольем, красотой полей. Последний раз, когда он был в Чернышеве, 24 октября 2013 года, Вилли Токарев делился воспоминаниями о своей жизни на малой родине», — рассказал порталу Юга.ру местный краевед и журналист Александр Данильченко.
По его словам, ожидается, что на памятные мероприятия прибудет старший сын артиста Антон Токарев со своим сыном. Они выступят с концертом в память Вилли Токарева, в том числе исполнят новую композицию на саксофоне, которую внук написал в память о дедушке. Земляки и родственники певца поделятся воспоминаниями.
Сейчас на хуторе живут дальние родственники Токарева по линии матери, а в родном доме певца — двоюродная сестра.
Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгейской АО Северо-Кавказского края РСФСР в семье потомственных кубанских казаков.
Отец артиста Иван Токарев был уроженцем соседней станицы Тенгинской. В начале 1930-х годов он переехал в Чернышев. Здесь он встретил свою будущую жену Марию Подколзину. Вскоре у них родился сын, которого назвали Вилен, в честь Владимира Ленина. После Великой Отечественной войны семья переехала в Каспийск. В 1974 году певец эмигрировал в США.
Вилли Токарев скончался 4 августа в реанимационном отделении московской клиники.
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