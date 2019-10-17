В Адыгее в память о земляке Вилли Токареве установят мемориальную доску и высадят березы

Об этом сообщил глава Заревского сельского поселения Анатолий Синяков. По его словам, на здании бывшей хуторской школы, где учился Вилли Токарев, жители установят мемориальную доску. Сейчас в этом здании размещается православный храм иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». На его территории жители высадят три березы, о которых Токарев пел.

«Белые березы ассоциировались у него с Россией, с русским раздольем, красотой полей. Последний раз, когда он был в Чернышеве, 24 октября 2013 года, Вилли Токарев делился воспоминаниями о своей жизни на малой родине», — рассказал порталу Юга.ру местный краевед и журналист Александр Данильченко.

По его словам, ожидается, что на памятные мероприятия прибудет старший сын артиста Антон Токарев со своим сыном. Они выступят с концертом в память Вилли Токарева, в том числе исполнят новую композицию на саксофоне, которую внук написал в память о дедушке. Земляки и родственники певца поделятся воспоминаниями.

Сейчас на хуторе живут дальние родственники Токарева по линии матери, а в родном доме певца — двоюродная сестра.

Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгейской АО Северо-Кавказского края РСФСР в семье потомственных кубанских казаков.

Отец артиста Иван Токарев был уроженцем соседней станицы Тенгинской. В начале 1930-х годов он переехал в Чернышев. Здесь он встретил свою будущую жену Марию Подколзину. Вскоре у них родился сын, которого назвали Вилен, в честь Владимира Ленина. После Великой Отечественной войны семья переехала в Каспийск. В 1974 году певец эмигрировал в США.

Вилли Токарев скончался 4 августа в реанимационном отделении московской клиники.